В Киеве обсудят график имплементации обновленного плана действий Украина-ЕС

Первое официальное обсуждение проекта нового Графика имплементации обновленного Плана действий Украина-ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности состоится в Киеве 22-23 марта.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Украины при Европейском Союзе.

Украинская сторона будет представлена сотрудниками министерств юстиции, иностранных дел, внутренних дел, Государственного комитета по делам национальностей и миграции, Администрации Государственной пограничной службы и Государственного комитета финансового мониторинга.

В состав делегации Европейской Комиссии, возглавляемой заместителем начальника международного отдела Генерального директората по юстиции, свободе и безопасности К.ХАРИНЫМ, войдут сотрудники этого Генерального директората и Генерального директората ЕК по внешним отношениям.

Ожидается, что согласование проекта нового графика, который содержит 99 целей и предусматривает выполнение 224 совместных мероприятий (предыдущий график, принятый в 2002 году, включал 42 цели и 134 мероприятия), позволит существенно усилить сотрудничество между Украиной и ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности.