Шуфрич: сегодня у нас с лесами, честно говоря, полный кавардак

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ предлагает подчинить весь лесной фонд одному органу государственного управления.

Как передает корреспондент УНИАН, такую инициативу Н.ШУФРИЧ выразил сегодня во время совещания по вопросам подготовки комплексной государственной противопаводковой программы.

«Сегодня у нас с лесами вообще, честно говоря, полный кавардак, они подчиняются кому угодно, и, к сожалению, у нас нет единого органа власти, который должен был бы координировать использование лесных ресурсов, поэтому одно из предложений сегодня подвести под единый орган государственной власти подчинение всех возможностей использования лесных ресурсов», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Министр также считает целесообразным в связи с большим уровнем риска подтопления пересмотреть строительные нормы и правила, а также откорректировать генеральные планы населенных пунктов, где предусматривается размещение жилищных массивов.