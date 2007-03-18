В Севастополе проводят „народный опрос” о НАТО, ЕЭП и русском языке

В Севастополе сегодня проводится „народный опрос” по вопросам отношения ко вступлению Украины в НАТО, Единое экономическое пространство и предоставление русскому языку статуса второго государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, в разных районах города развернуты 51 „палатка-участок”.

„Народный опрос” проводят местные организации КПУ, Партии регионов „Русского блока” и ПСПУ.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Севастопольский городской совет призвал жителей города 18 марта принять участие в „народном опросе”.

В то же время председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН считает, что проведение такого опроса „ничего, кроме популистского эффекта, не даст, а его результаты не будут иметь законодательного характера”.