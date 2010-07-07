Янукович предложил ВР подтвердить границу с Россией
14:09, 07 июля 2010Политика
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Соглашение подписали 17 мая
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона “О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о демаркации украинско-российской государственной границы”.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Как сообщал УНИАН, Украина и Россия заключили Соглашение о демаркации государственной границы во время официального визита Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину 17 мая в Киеве.
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