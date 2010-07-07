Янукович предложил ВР подтвердить границу с Россией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона “О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о демаркации украинско-российской государственной границы”.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия заключили Соглашение о демаркации государственной границы во время официального визита Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину 17 мая в Киеве.