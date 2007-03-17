Что здесь неприемлемо для Ющенко?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины Закон «О внесении изменений и признания утратившими действие некоторых законодательных актов Украины в связи с принятием Гражданского кодекса Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в частности, глава государства не согласен с изменениями к Закону Украины «О системе налогообложения» относительно освобождения банков от обязанности посылать в орган государственной налоговой службы сообщение об открытии или закрытии счета плательщика налогов и сборов (обязательных платежей) – юридического лица, в том числе открытого через его отделенные подразделения, или самозанятого физического лица.

По мнению В.ЮЩЕНКО, в результате такого изменения органы государственной налоговой службы не будут иметь полной и достоверной информации о счетах плательщика налогов и сборов (обязательных платежей). Это сделает невозможным выполнение органами государственной налоговой службы положенных на них задач, в частности относительно осуществления контроля за соблюдением налогового законодательства, правильностью вычисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджеты, государственные целевые фонды налогов и сборов, а также создаст благоприятные условия для злоупотреблений во время уплаты налогов и сборов (обязательных платежей).

Также неприемлемыми Глава государства считает предусмотренные изменения относительно освобождения руководителей и других должностных лиц банков от ответственности за неподачу органам государственной налоговой службы сообщений о закрытии счетов плательщиков налогов и сборов (обязательных платежей) – юридических лиц и физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности.