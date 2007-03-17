Цушко объясняет свой низкий рейтинг

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО объясняет свой низкий, по данным соцопросов, рейтинг доверия среди населения малым сроком работы в должности руководителя ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО сказал во время своей первой пресс-конференции, по итогам 100 дней работы в должности министра внутренних дел.

«Как можно мне доверять, не доверять, если меня не знают. Я не успел еще сделать ничего плохого и не очень много хорошего, а меня уже «в отставку отправляют», - сказал В.ЦУШКО.

В то же время он убежден в том, что «когда идет оценка населением (деятельности МВД – УНИАН) тогда пойдет уровень доверия. Это все наживное». При этом он добавил, что не «собирается работать на пиар».

Говоря о том, насколько ему удалось понять специфику работы МВД за 100 дней работы в должности, В.ЦУШКО сказал: «так я гражданский человек и не стану милиционером, не стану криминалистом. Да и не нужно это… Сказать, что во всем разобрался? Да нет же!» В то же время он убежден, что главной его задачей должна оставаться «управленческая задача».

При этом он отметил, что всегда в своей жизни работал по принципу коллегиальности. По его словам, на заседаниях в МВД проходит «бурное обсуждение, но после принятия решения - я авторитарный руководитель требую его выполнения».

В.ЦУШКО также отметил, что во время работы в должности ему удалось наладить «контакт» практически со всеми силовыми ведомствами.

По убеждению В.ЦУШКО, на момент его назначения на должность министра внутренних дел, «правоохранительная система работала «с растопыренными» пальцами, а нужно чтобы работала «с сжатыми в кулак пальцами».