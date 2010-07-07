Тимошенко о Комитете защиты, каникулах и катастрофических соглашениях

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости максимальной консолидации усилий оппозиционных сил, вошедших в Украины, для недопущения подписания во время отпускной кампании и политических каникул соглашений с Российской Федерацией об интеграции украинских и российских предприятий.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер БЮТ заявила вчера на пресс-конференции в Тернополе.

"Безусловно, на летний период запланировано действующей властью подписание целого ряда соглашений о создании совместных предприятий с Российской Федерацией по многим направлениям развития Украины, включая ключевые энергетические предприятия, авиастроительство, включая наши транспортные магистрали и сети", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению экс-премьера, в этом процессе роль Комитета защиты Украины трудно переоценить.

"Чрезвычайно важно, чтобы Комитеты защиты Украины, созданные в Киеве и регионах, были не декларативными органами, а чтобы они были трудоспособными, дееспособными и чтобы они были системой защиты Украины от всех этих событий, которые для нас просто сокрушительные", - подчеркнула она.