Тимошенко призывает МВФ сотрудничать с Украиной, но потом...

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что она не призывает Международный валютный фонд не сотрудничать с Украиной, а, наоборот, поддерживает такое сотрудничество.

Во время сегодняшней пресс-конференции в Тернополе Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что представителями БЮТ уже подготовлено обращение к директору МВФ, ко всем членам совета МВФ и лидерам государств - учредителей МВФ, «в котором, в первую очередь, отмечается, что для Украины сотрудничество с МВФ является ключевым». В письме указано, что такое сотрудничество необходимо для выполнения реформ и получения необходимых финансовых ресурсов под самый низкий в мире процент – 2% годовых. «Поэтому я категорически не берусь призывать МВФ не сотрудничать с Украиной, это неправильно. И то, что вы где-то читаете, – это категорически не отвечает тем заявлениям, которые я делала», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем она сообщила, что в письме содержится призыв предоставить валютный кредит Украине лишь после того, как в Верховной Раде будет принят поданный оппозиционным правительством законопроект, запрещающий действующему правительству Украины, Национальному банку Украины и НАК «Нафтогаз» финансировать возвращение компании РосУкрЭнерго 5,4 млрд. дол. «Проект этого решения мы внесли на завтрашнее пленарное заседание. Им также предусмотрено прямое запрещение каких-либо расходов или каких-н либо гарантий государства относительно возвращения 5,4 млрд. гр. или объема газа на эту сумму для РосУкрЭнерго», – сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.