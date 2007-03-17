Интересно посмотреть, как Тимошенко будет управлять Киевом

Блоку Юлии Тимошенко не удастся добиться перевыборов в Киевский городской совет. Такое мнение в интервью еженедельнику «Зеркало недели» высказал депутат Киевсовета (прошел по спискам БЮТ) Андрей ИВАНОВ.

Давая прогноз развитию ситуации в Киевсовете, он сообщил, что «оппозиция в лице БЮТ так или иначе будет присутствовать на протяжении всего срока. Исходя из целей БЮТ - это им необходимо. В отношении всех остальных я могу предполагать, что помимо большинства четко оформится группа, которая не будет входить ни в большинство, ни в оппозицию».

При этом он добавил, что, «конечно, останутся на повестке дня попытки БЮТ провести референдум о недоверии мэру, а также переформатировать большинство за счет императивного мандата, заменить секретаря совета. Но в идеале - добиться перевыборов», на вопрос «реально ли это?», он уточнил, «думаю, что нет».

В то же время, в случае досрочных перевыборов мэра единственным кандидатом, который гарантированно мог бы победить, А.Иванов признал Юлию ТИМОШЕНКО. "Я бы ее поддержал, - отметил депутат-бизнесмен и объяснил. - Мне было бы интересно посмотреть, насколько она - успешный политик - успешно будет исправляться с решением хозяйственных вопросов в столице".

*** А.ИВАНОВ возглавляет «Киевскую инвестиционную группу», которой сегодня приписывают более двух тысяч га столичной земли, а также крупные пакеты акций на стратегических предприятиях столицы — «Киевэнергохолдинг», «Хлеб Киева», банк «Хрещатик».