Мороз: коалиция защитила интересы Владимира Огрызко

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ считает “абсолютно корректным ходом” перенесение рассмотрения в ВР вопроса о назначении министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал сегодня в интервью парламентскому каналу “Рада”.

“Я думаю, что это абсолютно корректный ход, который защищает, в том числе, и интересы самого кандидата”, - отметил он.

А.МОРОЗ также назвал странным то, что комментарий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО “вдруг стал получать интерпретации со стороны политических сил, которые якобы представляют интересы или политические взгляды Президента – “Нашей Украины”, руководителя Секретариата Президента”.

По мнению А.МОРОЗА, появились «не выдержанные, с оценками, комментарии от чиновников».

А.МОРОЗ считает безответственными комментарии со стороны чиновников по поводу встречи с Президентом Украины и договоренностей относительно рассмотрения кандидатуры на должность министра иностранных дел Украины.

Он также отметил, что “Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО – УНИАН) должен разобраться с теми, кто комментирует его решения, его выводы”.

В то же время А.МОРОЗ подчеркнул, что во время встречи с В.ЮЩЕНКО вопрос о назначении министра иностранных дел рассматривался в комплексе с другими вопросами, и, в частности, речь шла о том, что Президент Украины отзовет свой законопроект относительно изменений к госбюджету на 2007 год.

Он также отметил, что была договоренность о поддержке и возможности рассмотрения на заседаниях фракций данного вопроса. В то же время А.МОРОЗ заметил, что “это не такое легкое дело, как кажется, что включил лампочку - и она засветилась”.

По словам А.МОРОЗА, в частности, во фракции Партии регионов есть около 180 народных депутатов, и у каждого “свое мнение, оценка кандидатуры”. Он считает, что здесь нельзя действовать каким-то волевыми методами.

А.МОРОЗ также сообщил, что в понедельник во время встречи с Президентом он внесет предложение, чтобы беседа велась под стенограмму, и чтобы участники встречи подписали эту стенограмму, чтобы “потом не было невыдержанных комментариев на этот счет”.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Президент, премьер и председатель ВР провели встречу, на которой, в частности, договорились рассмотреть кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

В.ЯНУКОВИЧ после этой встречи заверил, что он будет проводить совместную работу с фракциями относительно кандидатуры на должность министра иностранных дел, внесенную Президентом Украины. “Будем искать поддержку фракций - будем проводить соответствующую работу с депутатами для того, чтобы получить эти голоса в парламенте», - сказал премьер.

В то же время 15 марта ВР решила перенести на вторник, 20 марта, голосование за назначение В.ОГРЫЗКО.

В тот же день В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что было бы целесообразнее, если бы Президент внес на рассмотрение в ВР новую кандидатуру на должность министра иностранных дел. Он считает, что это дало бы возможность избежать политического кризиса.

В свою очередь Президент сегодня, 16 марта, заявил, что будет настаивать на соблюдении договоренностей о назначении В.ОГРЫЗКО.