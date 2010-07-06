Тимошенко: мы попросили МВФ пока не предоставлять кредит

Юлия Тимошенко убеждена, что Международный валютный фонд должен продолжить программу сотрудничества с Украиной только после урегулирования всех процедур, связанных с решением Стокгольмского арбитража по возвращению 11 млрд. кубометров природного газа компании "Росукрэнерго", сообщает ее официальный сайт.

"Мы обратились к МВФ с предложением, что пока украинская власть в соответствии с процедурами, предусмотренными законом, не откажется выполнять решение Стокгольмского арбитража, не предоставлять кредит, а предоставить тогда, когда этот дисбаланс будет снят", - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

В то же время экс-премьер отметила необходимость продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. "Кредит МВФ необходим, но не для того, чтобы отдать 5,4 млрд. долларов на эту коррумпированную группу, и не для того, чтобы потом эти средства отдавать за счет кровных денег государства", - пояснила она.

По словам Юлии Тимошенко, сотрудничество с МВФ для Украины означает не только предоставление финансовых ресурсов, но и проведение реформ. "Сотрудничество с Международным валютным фондом Украине необходимо. Необходимо потому, что Международный валютный фонд - это не только деньги. Это система реформ, система сбалансирования бюджета, это профессиональный, абсолютно не популистский взгляд на финансовые балансы", - убеждена экс-глава украинского правительства.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что кредиты МВФ сейчас самый дешевый внешний ресурс для Украины. "Это самые дешевые деньги, которые может получить Украина. Деньги МВФ в год стоят немного более 2% против 4 млрд. долларов, которые получило правительство Януковича-Азарова в Российской Федерации и которые стоят 6,7%. Это разница в три раза", - отметила она.