Коммунисты объявили конкурс на новый текст Гимна Украины

Народный депутат Олесь ДОНИЙ считает неприемлемой идею луганских коммунистов изменить текст Гимна Украины «Ще не вмерли України ні слава, ні воля» и использовать для этого музыку гимна бывшей Украинской ССР.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная самооборона».

«Для нынешней власти нет места украинской культуре и украинской идее, и это предложение коммунистов - в русле тех антиукраинских идей, которые проповедуются властью», - считает депутат.

О.ДОНИЙ отметил, что украинский гимн является символом борьбы за независимость, “песней, которую исполняли парни, погибшие под Крутами, и воины УНР, воевавшие возле городка Базар в 1921 году, и бойцы из ОУН-УПА, идя в бой, и диссиденты в бывшем СССР”.

По убеждению О.ДОНИЯ, это больше чем официальный гимн, это - историческая память Украины. «И важно, что украинские патриоты стояли на страже против русификации и де-украинизации украинских ценностей», - считает О.ДОНИЙ.

Украинский этнограф и поэт Павел Чубинский написал стихотворение «Ще не вмерли України ні слава, ні воля» в 1862 году, в 1865 году музыку к стихотворению создал композитор Михаил Вербицкий. Как государственный гимн это произведение стало использоваться в 1917 году, но официальным гимном независимой Украины оно стало только 6 марта 2003 года, когда Верховная Рада приняла Закон «О Государственном гимне Украины». Как напомнили в пресс-службе партии «Народная самооборона», коммунисты данный закон не поддержали.

Как сообщает официальный сайт КПУ, коммунисты Луганской области проводят конкурс на лучший текст для нового Гимна Украины. Уже предложено около 10 работ. По условиям конкурса, гимн должен быть написан на музыку гимна Украинской Советской Социалистической Республики. Конкурсант предоставляет лишь текст, который должен состоять из 3 куплетов и 3 припевов. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Конкурс будет длиться до конца августа, к Дню Независимости будут объявлены результаты и назван победитель.