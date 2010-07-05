Янукович полетел в Казахстан
17:25, 05 июля 2010Политика
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С рабочим визитом
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в мероприятиях 27-го заседания Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС).
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Справка УНИАН. В Евразийское экономическое содружество входят Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан и Киргизия. Армения, Молдова и Украина имеют статус наблюдателей.
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