Азарову предложат ввести плату за «лишние» экзамены ВНО

Специалисты Центра оценивания качества образования считают, что проведение внешнего независимого оценивания стоит сделать в Украине частично платным для желающих стать студентами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК сегодня на пресс-конференции.

“Проведя оценивание-2010, мы убеждены в том, что необходимо переходить к частичной оплате стоимости проведения независимого оценивания за счет тех, кто принимает в нем участие”, - сказал И.ЛИКАРЧУК.

По его словам, бесплатно – это за бюджетные средства, и такие процедуры, как ВНО, бесплатно проводятся лишь в России и Украине, а в остальных странах за это люди платят деньги.

И.ЛИКАРЧУК подчеркнул, что центр инициирует плату в случаях, если человек, например, хочет сдавать больше тестов, чем нужно для поступления в высшее учебное заведение, или хочет прийти на дополнительную сессию или пройти повторно ВНО.

"Это наше пожелание. И если речь идет о платном ВНО, то повторю, что лишь о какой-то части. То есть, определенная часть - три теста, которых достаточно, чтобы стать студентом вуза, они должны быть бесплатными, а все, что сверх – я не думаю, что государство должно на себе нести такую ношу”, - сказал И.ЛИКАРЧУК.

По убеждению специалистов центра, стоит ввести порядок возвращения потраченных средств теми, кто зарегистрировался, но без уважительных причин не пришел на тестирование. “Если бы такая норма уже была выписана, то в этом году в бюджет было бы возвращено более 10 млн. грн.”, - добавил он

“Это наши пожелания. Но будет ли ВНО платным, или нет, зависит не от нас. Это зависит от того, какое решение будет принято правительством, а возможно, даже, и парламентом. Поэтому говорить о каком-либо размере этой платы еще слишком рано”, - сказал И.ЛИКАРЧУК в ответ на вопрос представителей СМИ, какая может быть установленная плата за сдачу одного теста.

Он также отметил, что вообще в организацию и проведение ВНО необходимо вкладывать деньги. “За три года нами выработан тот материальный ресурс, который был в 2006-2007 годах. И именно из-за отсутствия средств мы не можем организовать проведение аудирование во время тестирования по иностранному языку, не можем приобрести металлоискатели для каждого пункта тестирования, чтобы снять проблему пользования мобильными телефонами, рациями, микрофонами и тому подобное, и не можем решить целый ряд других проблем”, - сказал И.ЛИКАРЧУК.

В частности, по его словам, необходимо менять подходы к оплате труда людей, вовлеченных в проведение ВНО. “Потому что те мизерные средства, которые платим сегодня, они не являются зарплатой и не являются стимулом к работе привлеченного персонала”, - добавил он.

По данным И.ЛИКАРЧУКА, годовой бюджет Центра оценивания качества образования в этом году составляет 90 млн. грн.

Кроме того, И.ЛИКАРЧУК выразил убеждение, что государству нужен закон о ВНО, который бы учел все моменты, в том числе защиту внешнего оценивания от давления. “Давление в этом году беспрецедентное”, - заявил руководитель Украинского центра оценивания качества образования.