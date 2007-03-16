Конфликтное собрание Наблюдательного совета Ощадбанка снова перенесли

Собрание наблюдательного совета ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» (Ощадбанк), которое было назначено на сегодня, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансовой и банковской деятельности Николай КРУГЛОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что заседание НС перенесено на понедельник.

Напомним, намеченное на 12 марта собрание НС Ощадбанка также не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на “Украинскую правду», Наблюдательный совет «Государственного Сберегательного банка Украины (Ощадбанк)» намерен провести свое собрание, несмотря на то, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие постановлений Кабинета Министров от 7 марта, которыми были назначены члены Набсоветов государственных ОАО «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк».

Советник Президента Украины, член наблюдательного совета ОАО «Ощадбанк» Олег РЫБАЧУК ранее сегодня заявил, что он не будет принимать участия в сегодняшнем заседании НС «Ощадбанка». О.РЫБАЧУК указал на политическую составляющую вопроса об изменении руководства «Ощадбанка», так как финансовые показатели свидетельствуют об эффективной работе менеджмента банка.