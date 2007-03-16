НСНУ: власть Харькова превзошла «завоевания» затхлой эпохи Кучмы

Действия городской власти Харькова противоречат Конституции Украины, которая предусматривает свободу собраний граждан. С таким заявлением выступила харьковская региональная организация политической партии «Народный Союз «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, текст заявления сейчас раздают в Харькове гражданам, которые пришли на площадь Розы Люксембург для встречи с народными депутатами Украины и лидером гражданского движения «Народная самооборона» Юрием ЛУЦЕНКО.

В заявлении отмечается, что последние события в Харькове, «где циничными действиями харьковского горисполкома во главе с “регионалом” ДОБКИНЫМ и всевозможными комбинациями их политических марионеток (социалистов-коммунистов) и контролируемых КЕРНЕСОМ судов было запрещено ставить сцену на площади Свободы для проведения мирной встречи Ю.ЛУЦЕНКО и народных депутатов Украины с харьковчанами, превзошли «завоевания» затхлой эпохи Кучмы».

Таким образом, констатирует региональная организация НСНУ, в Харькове с приходом к власти Михаила ДОБКИНА и Геннадия КЕРНЕСА (секретарь городского совета - УНИАН) «реанимировалась эра действий «вне закона», или еще хуже, опять началось действие криминальных законов эпохи Кучмы», против которых харьковчане восстали в 2004 году на харьковском Майдене.

Региональная организация НСНУ обратилась ко всем жителям города с призывом дать отпор дальнейшему наступлению на демократию в Харькове и не позволить руководству горсовета решать, что смотреть, какие газеты читать и кого слушать людям.

Как сообщал УНИАН, вчера харьковская городская власть не разрешила проводить на площади Свободы митинг гражданского движения “Народная самооборона”, а также встречу народных депутатов с избирателями. Проведение этой акции было перенесено на площадь Розы Люксембург