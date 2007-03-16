Ющенко и Янукович сошлись на кандидатуре Плюща

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ согласились назначить Ивана ПЛЮЩА политическим координатором проекта «Вызов тысячелетия», по которому Украине планируется предоставить около 1 млрд. долларов для экономического развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.

По информации Посла, техническим директором программы назначен Игорь ЮШКО, а его помощником будет Андрей ГОНЧАРУК.

«Американское правительство очень довольно этим решениям», - добавил В.ТЕЙЛОР.

Посол также отметил, что США довольны продвижением этого проекта в Украине.

И.ПЛЮЩ, в свою очередь, отметил, что по условиям программы проекты, на которые будет оказываться помощь, не должны быть благотворительными. По его словам, это будут проекты развития. По мнению И.ПЛЮЩА, это может быть проект развития дорожной инфраструктуры, строительства мостовых переходов.

«Самое главное, чтобы проекты прошли общественную экспертизу, тогда легко будет их контролировать и свести к минимуму коррупцию», - считает И.ПЛЮЩ.

Он также выразил убеждение, что ни один грант не вытащит Украину из болота, если не заработает сама Украина.

В то же время, И.ЮШКО отметил, что на сегодняшний день еще рано говорить о конкретных проектах.

В свою очередь, вице-президент программы Джон ГЕВКО отметил, что теперь И.ЮШКО должен определить свою команду, после чего украинские и американские представители должны разработать план консультаций и выработать предложение, какой именно проект будет реализован в Украине. И только после этого, по словам Д.ГЕВКО этот проект будет обсуждаться.

При этом Д.ГЕВКО добавил, что опыт других стран показывает, что этот процесс длится от одного по полтора года.

Д.ГЕВКО также отметил, что средства, которые будут предоставлены Украине на реализацию проекта, возвращать не нужно.

Как сообщал УНИАН, 3-7 декабря в ходе визита В.ЯНУКОВИЧА в США было подписано соглашение между правительством Украины и корпорацией «Вызов тысячелетия» о реализации ряда программ. В рамках сотрудничества с этой корпорацией Украина уже получила около 45 млн. долларов на различные программы, в частности на программу борьбы с коррупцией.

23 января вице-президент корпорации «Вызов тысячелетия» Дж.ГЕВКО заявил, что Украина может получить от корпорации «Вызов тысячелетия», созданной правительством США, финансовую помощь в сумме около 500 млн. дол.

По его словам, 500 млн. дол. корпорация может предоставить Украине в рамках пактовой программы, которая уже практически начинает действовать. Как отметил Д.ГЕВКО, соглашение по пактовой программе будет подписано не с президентом или премьер-министром Украины, а с украинским народом.

Д.ГЕВКО также сообщил, что во время встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ он попросил, чтобы стороны договорились и назначили лицо от Украины, которое бы могло общаться с корпорацией относительно предоставления финансовой помощи на политическом уровне, и о лице, которое бы общалось с корпорацией на техническом уровне.

Д.ГЕВКО также заверил, что корпорация не выделит никаких средств, если американская сторона не убедится в их эффективном использовании.