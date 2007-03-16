В Харькове протаранили машину, в которой должны были ехать Луценко и Жвания

15 марта в 20.30 по пути из Харьковского аэропорта на перекрестке пр. 50- летия СССР и пр. Гагарина микроавтобус Форд, в котором должны были ехать народные депутаты Украины Николай Катеринчук, Давид Жвания и экс-министр МВД Юрий Луценко, был протаранен машиной ВАЗ 2106.

Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Народные депутаты и Луценко не пострадали, поскольку были приглашены главой облгосадминистрации Арсением Аваковым в его автомобиль.

Как отметили в пресс-службе, в ДТП попала еще одна машина марки «Фольксваген».

В результате ДТП пострадали три человека: один из пассажиров микроавтобуса, водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ.

Как отметил глава облгосадминистрации Арсений Аваков в своем комментарии представителям СМИ, он будет считать факт столкновения случайным. «К сожалению, из случайностей состоят закономерности – добавил при этом Аваков.