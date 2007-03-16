СБУ и милиция напугали Азарова

Николай АЗАРОВ заявляет об отсутствии политической воли у руководства госорганов в борьбе с рейдерством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов, председатель межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий Н.АЗАРОВ заявил, открывая второе заседание этой комиссии.

«Я не удовлетворен, как мы начали работу. Нам пока нечего сказать», - отметил он.

По словам Н.АЗАРОВА, вывод о нежелании руководства госорганов противодействовать рейдерству можно сделать, проанализировав ответы на запросы комиссии, поступившие от Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, МВД, СБУ и Министерства юстиции.

Как пример Н.АЗАРОВ привел случай, когда он решил посетить одно из захваченных рейдерами предприятий, но представители СБУ и МВД порекомендовали ему отменить этот визит в виду его небезопасности. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь.

В этой связи Н.АЗАРОВ поручил МВД, СБУ и прокуратуре разобраться, почему он как первый вице-премьер и член комиссии не может посетить данное предприятие. Он также отметил, что в будущем обязательно собирается посетить это предприятие.

Первый вице-премьер отметил необходимость создания при госучреждениях специальных структурных подразделений, в состав которых должны войти высококлассные специалисты по борьбе с рейдерскими захватами.

Как сообщал УНИАН, на первом заседании комиссии, 23 февраля, были определены первые 5 предприятий, в отношении которых будет проведена проверка. Речь идет о таких компаниях, как Днепропетровский маслоэкстракционный завод «Бунге Украина», львовская фирма «Провесинь», Кировоградский центральный универмаг, киевское производственное предприятие «Сатурн», Киевская фабрика технической бумаги. Комиссия поручила Генеральной прокуратуре, СБУ, ГНАУ в 10-дневный срок рассмотреть и доложить комиссии относительно фактов причастности должностных лиц к захвату указанных предприятий.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины 14 февраля 2007 года принял решение о создании межведомственной комиссии по вопросам противодействия поглощениям и захватам предприятий. По словам главы комиссии – первого вице-премьера Николая АЗАРОВА, заседания комиссии будут проходить, примерно, один раз в две недели.