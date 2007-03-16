Ющенко пригласил Януковича и Мороза не для светской беседы за чашкой чая

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече 19 марта будет требовать от премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА соблюдение взятых обязательств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, так глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА объяснил повод для встречи, которая запланирована на понедельник.

«Президент приглашает к себе премьер-министра, председателя Верховной Рады и оппозицию не для светской беседы за чашкой чая, он будет требовать соблюдения взятых обязательств», - сказал В.БАЛОГА.

Он отметил, что 19 марта в помещении Секретариата Президент В.ЮЩЕНКО собирает все политические силы, представленные в Верховной Раде. Цель - добиться преодоления парламентского кризиса, который угрожает стабильности в государстве. «Эра проведения «круглых столов», за которыми политики давали пустые обещания, - окончилась, время придерживаться данного слова», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Президент, премьер и председатель ВР провели встречу, на которой, в частности, договорились рассмотреть кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

В.ЯНУКОВИЧ после этой встречи заверил, что он будет проводить совместную работу с фракциями относительно кандидатуры на должность министра иностранных дел, внесенную Президентом Украины. “Будем искать поддержку фракций - будем проводить соответствующую работу с депутатами для того, чтобы получить эти голоса в парламенте», - сказал премьер.

В то же время 15 марта ВР решила перенести на вторник, 20 марта, голосование относительно назначения В.ОГРЫЗКО.

В тот же день В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что было бы целесообразнее, если бы Президент внес на рассмотрение в ВР новую кандидатуру на должность министра иностранных дел. Он считает, что это дало бы возможность избежать политического кризиса.

В свою очередь Президент сегодня, 16 марта, заявил, что будет настаивать на соблюдении договоренностей о назначении В.ОГРЫЗКО.