31 октября ПР хочет еще и «отыграть» Конституцию до кучмовской?

Вопрос о возможности проведения 31 октября всеукраинского референдума относительно отмены политреформы остается открытым, но Конституцию Украины необходимо как можно скорее «вернуть в нормальное состояние», заявил в интервью «Зеркалу недели» (№25, 3-9 июля) министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

На вопрос о том, верит ли он в возможность проведения референдума об отмене политреформы 31 октября, одновременно с выборами в местные органы власти, министр ответил: «Это не вопрос веры. Я считаю, что Основной Закон необходимо вернуть в нормальное состоянию как можно скорее».

При том А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что окончательного решения относительно референдума, относительно судьбы политреформы пока нет.

«Это вопрос - открыт. Я не в состоянии ответить утвердительно или отрицательно. Поскольку такой референдум может быть инициирован только через народную инициативу. Исключительно. Аналогичных полномочий не имеют ни Президент, ни Верховная Рада», - подчеркнул он.