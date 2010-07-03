Тимошенко поехала в Краков

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО по приглашению министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО находится с визитом в Кракове, где будет принимать участие во Встрече высокого уровня по вопросам демократии.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, встреча посвящена 10-летию Содружества демократий, основанного в 2000 году по инициативе тогдашних Госсекретаря США Мадлен ОЛБРАЙТ и министра иностранных дел Польши Бронислава ГЕРЕМЕКА.

"Ваше присутствие имеет особое значение для нас из-за Вашей преданность идее укрепления демократии и прав человека во всем мире, а также из-за Вашей роли в поддержке большего привлечения женщин к социальной и политической жизни", - говорится в приглашении на имя Ю.ТИМОШЕНКО.

Предусматривается, что экс-премьер-министр Украины выступит в рамках дискуссии. В этом мероприятии будут принимать участие посол США по особым поручениям по вопросам женщин в мире Мелания ВЕРВИР, бывшая первая леди Польши Йоланта КВАСЬНЕВСКАЯ и экс-премьер-министр Новой Зеландии Дженнифер Мэре ШИПЛИ, которая сейчас является членом Совета женщин - мировых лидеров (эта международная организация объединяет женщин (действующих или бывших глав государств и правительств), выступающих за решение проблем женщин во всем миру и развитие равенства).

Во Встрече высокого уровня по вопросам демократии будут принимать участие Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН и министр иностранных дел Польши Р.СИКОРСКИЙ.

Предусматривается, что Ю.ТИМОШЕНКО даст интервью польскому телеканалу TVN 24.

В поездке ее сопровождают экс-вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ и вице-премьер-министр, министр иностранных дел оппозиционного правительства Борис ТАРАСЮК.