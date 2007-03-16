Лавринович запугивает Ющенко уголовным делом

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ уверен, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет нести политическую ответственность, если не выполнит решения Верховного Суда Украины и не восстановит Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

"Невыполнение должностным лицом решения суда влечет за собой сначала предупреждение, потом наложение штрафа, а потом возбуждение Генеральной прокуратурой уголовного дела", - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

В то же время министр добавил, что подобного рода взыскания не применимы к Президенту. Однако, по словам ЛАВРИНОВИЧА, если В.ЮЩЕНКО не восстановит Е.ЖОВТЯКА в должности, то у него возникнет политическая ответственность как главы государства, а также ответственность за соблюдение законов в Украине.

Как сообщал УНИАН, Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

13 марта 2007 года Верховный суд Украины принял решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА.

В тот же день Президент назвал “шоу” восстановление Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА. «Если идти вариантом шоу и продолжать ту логику, которую инициирует Е.ЖОВТЯК или его окружение в этом вопросе, убежден, что она не делает чести такому человеку, как ЖОВТЯК», - сказал Президент.

Тогда же пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила журналистам, что единственным губернатором Киевской области, которого признает Президент Украины, является Вера УЛЬЯНЧЕНКО.