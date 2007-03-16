Ющенко не хочет, чтобы у Януковича было семь пятниц на неделе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости соблюдения договоренностей относительно назначения Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции в Копенгагене.

В.ЮЩЕНКО пообещал провести консультации сразу по возвращении в Украину.

В то же время он отметил, что во время предыдущих встреч, в частности 14 марта, Президент, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель ВР Александр МОРОЗ пришли к общему пониманию относительно кандидатуры В.ОГРЫЗКО, так же как и по поводу необходимости сформировать конституционную комиссию.

«Я исхожу из того, что договоренности необходимо выполнять», - подчеркнул Президент, добавив, что не хотел бы, «чтобы у правительства было семь пятниц на неделе».

В.ЮЩЕНКО призвал придерживаться договоренностей по всем вопросам, иначе не может быть и речи о консолидации и политической стабильности.

«Руки опускаются, когда нет веры», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 14 марта В.ЯНУКОВИЧ после встречи с Президентом Украины и председателем ВР заявил, что была достигнута договоренность рассмотреть кандидатуру В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел. “Будем искать поддержку фракций – будем проводить соответствующую работу с депутатами для того, чтобы получить эти голоса в парламенте», - сказал премьер.

В то же время 15 марта Верховная Рада решила перенести на вторник, 20 марта, голосование по назначению В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины. Это решение поддержали фракции, входящие в парламентское большинство.

В тот же день премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что было бы целесообразнее, если бы Президент внес на рассмотрение в ВР новую кандидатуру на должность министра иностранных дел. Он считает, что это позволило бы избежать политического кризиса.