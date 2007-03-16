Гриценко сожалеет, что Америка долго молчала о ПРО

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что размещение элементов американской противоракетной обороны (ПРО) в Чехии и Польше укрепит европейскую безопасность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня совместной пресс-конференции в Киеве с министром обороны Албании Фатмиром МЕДИУ, комментируя переговоры с директором американского Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенантом Генри ОБЕРИНГОМ.

«После этого разговора абсолютно понятно – это оборонное, а не наступательное оружие», - сказал А.ГРИЦЕНКО. «Радар и пусковые установки против ракет – это то, что может стать и наверное станет важным элементом общей европейской системы противоракетной обороны», - добавил он.

По словам министра, на встрече американские эксперты заверили украинских коллег, что в случае фиксации радарами ПРО пуска какой-либо ракеты, угрожающей Украине, России или Беларуси, эта информация немедленно будет передана вышеупомянутым государствам. «Это важный вклад в вопрос безопасности этих стран», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, он сообщил, что американская сторона готова допустить на эти объекты украинских и российских военных, а в случае необходимости предоставит возможность в любое время осуществлять верификацию этих объектов. По словам А.ГРИЦЕНКО, также США выразили готовность к тому, чтобы в составе обслуживающего персонала объектов системы ПРО были задействованы украинские и российские офицеры, если они выразят такое желание.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, вышеперечисленные факты снимают вопрос о том, что РФ может рассматривать эти объекты как цели, поэтому заявления некоторых российских высокопоставленных лиц об угрозах американской системы ПРО не имеют под собой оснований.

В то же время министр обороны Украины подчеркнул, что официальную позицию государства по этому вопросу могут выражать только Президент, премьер и министр иностранных дел.

«Если делать предварительный итог – мои личные впечатления – что, если бы те аргументы, которые мы услышали, были доведены заблаговременно до международного сообщества, включая Украину и другие государства, было бы снято то напряжение, которое возникло в СМИ», - добавил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 марта в Министерстве обороны Украины прошли консультации украинских военных и экспертов с американской военной делегацией, которую возглавлял директор Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Генри ОБЕРИНГ. Во время консультаций американская сторона ознакомила официальных лиц украинской власти с планами США относительно возможного размещения элементов системы ПРО на территории Чехии и Польши.