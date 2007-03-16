Киселев уверен, что министра назначат, но не Огрызко

Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внесет в Верховную Раду новую кандидатуру на должность министра иностранных дел Украины вместо Владимира ОГРЫЗКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам, комментируя заявления представителей антикризисной коалиции о том, что они готовы поддержать любую другую кандидатуру на должность руководителя МИД, кроме В.ОГРЫЗКО.

В.КИСЕЛЁВ выразил надежду, что вопрос о назначении министра иностранных дел будет согласован в понедельник, 19 марта, во время встречи Президента Украины с премьер-министром, председателем ВР и лидерами фракций.

«Я уверен, что Президент Украины, МОРОЗ и ЯНУКОВИЧ найдут нормальный цивилизованный выход из этой ситуации, и министр будет назначен. Но я не думаю, что это будет ОГРЫЗКО», - сказал он.