Украина и Дания подписали соглашение об упрощенном порядке оформления виз

Правительства Украины и Дании подписали соглашение об упрощенном порядке оформления виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

Соглашение между Кабинетом министров и правительством Королевства Дания об упрощенном порядке оформления виз предусматривает установление бесплатного порядка оформления виз отдельным категориям граждан Украины. Заключение соглашения даст возможность установить упрощенный порядок рассмотрения ходатайств и принятия решений об оформлении виз нашим соотечественникам и будет способствовать интенсификации развития отношений между Украиной и Данией.

Подписание документа состоялось во время официального визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Королевство Дания.