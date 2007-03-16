Партия регионов начала готовится к досрочным выборам

Руководителям областных организаций Партии регионов рекомендовано возобновить работу партийных избирательных штабов в областях. Об этом «Острову»сообщил источник в партии.

Рекомендация возобновить хотя бы частично работу избирательных структур партии, была дана на встрече региональных партийных функционеров с руководством ПР.

Как отметил источник, такая рекомендация не является началом избирательной кампании партии, но призвана мобилизовать партийный ресурс на случай внеочередных парламентских выборов.