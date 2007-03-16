Партия регионов начала готовится к досрочным выборам
11:32, 16 марта 2007Политика
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Возобновляют работу избирательные штабы
Руководителям областных организаций Партии регионов рекомендовано возобновить работу партийных избирательных штабов в областях. Об этом «Острову»сообщил источник в партии.
Рекомендация возобновить хотя бы частично работу избирательных структур партии, была дана на встрече региональных партийных функционеров с руководством ПР.
Как отметил источник, такая рекомендация не является началом избирательной кампании партии, но призвана мобилизовать партийный ресурс на случай внеочередных парламентских выборов.
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