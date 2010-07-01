Жвания прогнозирует раскол НУ-НС

Лидер депутатского объединения «Право выбора», член коалиции народный депутат Давид ЖВАНИЯ прогнозирует в ближайшее время окончательное оформление раскола фракции «Наша Украина – Народная самооборона».

Об этом он заявил в интервью lb.ua.

«Думаю, в ближайшее время будет решение по разделению фракции», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

По его словам, в настоящее время «идет дискуссия на этот счет – конструктивная дискуссия, а не противостояние».

«В НУ-НС есть две группы депутатов, претендующих на то, чтобы стать самодостаточными группами – 19 и 16 человек соответственно», - добавил Д.ЖВАНИЯ. Как известно, для принятия какого-либо решения, на заседание фракции должно собраться более половины ее депутатов – 37.

«Лично я всегда был противником разъединения – до последнего делал все, что мог, для консолидации фракции НУ-НС. Но старания оказались безрезультатны. Ситуация больше не может быть такой, как сегодня. Это – тупик, безысходность, неконструктивизм. Игнорировать этот факт просто аморально», - подчеркнул Д.ЖВАНИЯ.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Верховной Раде было объявлено о создании группы «Право выбора». Позже координатором группы «Право выбора» был избран народный депутат Д.ЖВАНИЯ, секретарем - Олег НОВИКОВ.

Среди тех, кто вошел в группу, есть народные депутаты от НУ-НС Александр БОБЫЛЕВ, Валерий БОРИСОВ, Сергей ВАСИЛЕНКО, Екатерина ЛУКЬЯНОВА, Владимир МАРУЩЕНКО, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, Иван ПЛЮЩ, Сергей ХАРОВСКИЙ, Виктор ШЕМЧУК и другие. Все эти депутаты являются членами фракции НУ-НС, но часть из них вошла в коалицию.