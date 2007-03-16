Почему БЮТ и Наша Украина пойдут на выборы отдельно

В случае объявления досрочных парламентских выборов Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» пойдут на выборы отдельно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО заявила вчера вечером в программе «Подробности из первых уст» на телеканале “Интер”.

«Поскольку мы разные политические силы, и поэтому по некоторым вопросам мы исповедуем разные виденья», - объяснила она свою позицию.

«Мы будем идти на досрочные выборы отдельными политическими силами, но без взаимной борьбы и без каких-либо противостояний», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила уверенность в победе оппозиционных сил на досрочных парламентских выборах. «Мы не просто победим, а мы сделаем выводы», - пообещала она.

«Я лично как политик смогу продолжить ту систему очистки от коррупции, от всех теневых закулисных дел. И я сделаю это, потому что я вижу, что сегодня это очень необходимо стране», - также заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, лидер БЮТ выразила убеждение, что в будущем парламенте не будет Социалистической партии Украины. «Я вам твердо скажу, что значительная часть людей, которые голосовали за Социалистическую партию, когда МОРОЗ заявлял, что у него с бандой ЯНУКОВИЧА не будет ничего общего, не проголосует», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, «коммунисты, которые говорили, что они отличаются от ЯНУКОВИЧА тем, что в их составе нет ни одного олигарха, и что они служат людям – они сегодня стали на путь служения олигархам», - сказала лидер БЮТ.