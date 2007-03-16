Место встречи Народной самообороны с избирателями изменить можно

Митинг организации "Народная самооборона" в Харькове все-таки состоится, сообщает "5 канал ". Но в другом формате и в другом месте, чем было проанонсировано.

Как передает корреспондент 5 канала, это будет не митинг организации "Народная Самооборона", и даже не встреча депутата Николая Катеринчука с избирателями. Это будет встреча с избирателями народного депутата Давида Жвании. И встреча состоится не на Площади Свободы, а на площади Розы Люксембург. Таким образом, следствием бурных и эмоциональных событий четверга стало перенесение места акции с одной харьковской площади на другую. Об этом стало известно после согласительного совета, который состоялся поздно ночью. Представители "Народной Самообороны" до последнего настаивали на том, чтобы митинг при участии Давида Жвании, Юрия Луценко, Николая Катеринчука и других политиков состоялся на Площади Свободы, как и было проанонсировано в рекламе. Потом они предложили, чтобы состоялось шествие от Площади Свободы к пл.Розы Люксембург. Однако против этого категорически выступили представители городских властей Харькова, утверждая, что не смогут обеспечить спокойствие харьковчан. Следовательно сошлись на том, что в 17 часов на пл.Розы Люксембург состоится концерт и встреча с политиками, а шествия также не будет.

Напомним, поздно вечером в четверг группа харьковчан заблокировала на площади Свободы грузовой автомобиль, которым вывозили часть оборудования, предназначенного для монтирования сцены. Нардепы "Нашей Украины" Давид Жвания и Николай Катеринчук, а вместе с ними и губернатор Харьковщины Арсен Аваков убеждали судебных исполнителей, а также народных депутатов от Партии регионов и сотрудников милиции в незаконности вывоза оборудования.