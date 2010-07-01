Катеринчук объяснил, почему Налоговый кодекс никуда не годится

Катеринчук зарегистрировал проект постановления об отклонении проекта Налогового кодекса

30 июня народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК зарегистрировал проект постановления (№6509/П1), которым предлагает отклонить проект Налогового кодекса, внесенного Кабинетом министров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской партии Украины.

В частности, в пояснительной записке сказано, что к общим недостаткам проекта Налогового кодекса можно отнести уровень обобщения и систематизации нормативного материала. Документ не имеет общей части, что присуще такого рода законодательным актам.

Отдельные вопросы, связанные с расчетом базы налогообложения, другими элементами правовой регуляции взимания налогов, делегируются Кабинету министров. В частности, к таким вопросам относится формирование перечня расходов, которые включаются в отдельную группу расходов налогоплательщика, перечня специальных продуктов детского питания, общий порядок предоставления и возврата в бюджет инвестиционно-инновационного налогового кредита, формирование перечня видов собственного производства, которые освобождаются от налогообложения, формирование госреестра предприятий, которые осуществляют разработку, внедрение и использование энергоэффективных проектов, прибыль которых частично освобождается от налогообложения, отмечается в сообщении пресс-службы.

Также документом Верховная Рада отстраняется от утверждения ставки налога на транспортные средства, утверждения перечня платных услуг, для предоставления которых необходимо приобретать торговый патент и т.д.

Данные нормы противоречат Решению Конституционного Суда от 23 июня 2009 г. №15-рп/2009, которым определено, что конституционные полномочия Кабинета министров не предусматривают права устанавливать общегосударственные налоги и сборы или определять отдельные элементы их правового механизма регуляции.

«В целом низкий уровень подготовки документа обусловливает необходимость принятия решения о его отклонении», - считает Н.КАТЕРИНЧУК.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров. Оппозиция остро критиковала положения проекта Налогового кодекса.

21 июня в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что вариант проекта Налогового кодекса, предложенный народным депутатом Н.КАТЕРИНЧУКОМ, отличается от правительственного тем, что в нем не учтены особенности сегодняшней экономической ситуации.