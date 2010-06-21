Азаров: версия Катеринчука устарела

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что вариант проекта Налогового кодекса, предложенный народным депутатом от фракции НУНС Николаем КАТЕРИНЧУКОМ, отличается от правительственного тем, что в нем не учтены особенности сегодняшней экономической ситуации.

Об этом премьер-министр заявил в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что основная работа над проектом Налогового кодекса, предложенным правительством, велась еще в 2006-2007 году «группой специалистов», в которую в том числе входил и Н.КАТЕРИНЧУК.

"Эта группа создала основу кодекса. Затем Николай КАТЕРИНЧУК, вобщем-то во многом использовал наработки того проекта, который был подготовлен в 2007 году, но что не сделал КАТЕРИНЧУК главного, и что мы сделали уже сейчас - в кодекс были внесены (правительством - УНИАН) те изменения, которые вытекали из сегодняшней экономической ситуации. Поэтому наш кодекс должен был предусматривать серьезное снижение налогового давления - то, на что могли не идти в 2006 и 2007 году", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также заверил, что в сочетании с правительственным проектом Бюджетного кодекса, Налоговый кодекс решает вопрос перераспределения ресурсов с центрального на местные уровни.

В частности, позитивом, по мнению Н.АЗАРОВА, является то, что местные советы каждой области, города, имеют право предоставлять льготы по взиманию налога на прибыль, что будет способствовать привлечению инвестиций и развитию конкуренции в производстве.