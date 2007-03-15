Николай Левченко прошел беседу в СБУ и относится к этому с юмором

Секретарь Донецкого горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО подтверждает, что имел беседу в областном управлении Службы безопасности Украины и заявляет, что относится к этому "с юмором".

Об этом он сообщил сегодня в Донецке корреспонденту УНИАН.

"Я отношусь к этому с юмором", - сказал Н.ЛЕВЧЕНКО.

По его словам, на днях ему позвонили из Управления СБУ и пригласили на беседу по поводу обращения депутатов Донецкого горсовета к депутатам Тернополя и Львова.

"Все они сделали законно, культурно. Сначала позвонили по телефону, мы договорились о взаимно удобном времени, потом повестку прислали. То есть, у меня нет никаких претензий, все было культурно, вежливо", – отметил Н.ЛЕВЧЕНКО. При этом он уточнил, что в СБУ его вызывали "по этому вопросу один раз".

"Но мне также задавали вопросы, которые никак не связаны с этим обращением. Например, уточнялись мои взаимоотношения с МИТРОФАНОВЫМ (Алексей МИТРОФАНОВ, депутат Госдумы России, один из лидеров Либерально-демократической партии России. Н.ЛЕВЧЕНКО называет его своим другом – УНИАН) и другими депутатами Государственной думы России", - уточнил Н.ЛЕВЧЕНКО.

Он считает, что "здесь просто причинно-следственная связь недостаточно весома для того, чтобы давать какие-то комментарии или оценки". "То есть, как методы борьбы с тем, что я говорю правду, избираются оскорбления, угрозы, кефиром облили, в том числе и различные нелепые различные письма в СБУ, прокуратуру. Приходится приходить", - констатировал Н.ЛЕВЧЕНКО.

Секретарь горсовета акцентировал, что он "ребят тоже может понять и в прокуратуре, и в СБУ". "Думаете, им интересно этим заниматься? Просто они обязаны на каждое заявление реагировать, опрашивать меня. Задавались нелепые вопросы, я пытался как-то на них ответить, чтобы это хотя бы более-менее трезво выглядело", - сообщил Н.ЛЕВЧЕНКО.

Он подчеркнул, что "ни в коем случае" не расценивает вызов в СБУ как способ давления. "Это ни в коем случае не способ давления со стороны СБУ или прокуратуры", - указал Н.ЛЕВЧЕНКО. Но одновременно разъяснил, что считает "это способом давления со стороны воинствующих сепаратистов".

"Я уже говорил, от слово "sepaper" с французского "разделять", которые разделяют Украину на русских и украинцев. Которые не дают возможности высказываться таким, как я, оскорблениями, кефиром, заявлениями в СБУ, угрозами. Или 10 тысяч долларов тому, кто заставит меня убедиться в обратном...", - продолжил секретарь горсовета.

Он еще раз подчеркнул, что заявления в СБУ со стороны его оппонентов – "это система всех этих методов, которыми они пользуются, просто у них нет аргументов".

"Я это комментирую так: у них отсутствуют аргументы, у них отсутствует логика, и они вынуждены оскорблять, вынуждены угрожать. Есть такое выражение у О`Генри: "Когда у меня заканчиваются аргументы, я придираюсь к манерам". Вот это примерно то же самое", – заключил Н.ЛЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, секретарь Донецкого горсовета Н.ЛЕВЧЕНКО выразил мнение о второстепенной роли украинского языка в Украине. Он, в частности, заявил, что украинский язык является только языком ”фольклора и анекдотов”, непригодным для науки и других сфер современной жизни, и что в будущем в Украине будет один государственный язык – русский.

Н.ЛЕВЧЕНКО также выступил автором текста обращения депутатов горсовета к депутатам Тернополя и Львова, в котором, в частности, заявляется, что "русский народ спас мир от фашизма", а Западная Украина стала "оплотом гитлеровских пособников из ОУН-УПА".