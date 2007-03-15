Луценко хочет узнать, является ли он гражданином Израиля

Бывший министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО просит посольство Израиля предоставить официальную информацию относительно наличия у него гражданства этой страны.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил его адвокат Юрий БЕРЬГЕЛЬСОН.

«Юрий Витальевич (ЛУЦЕНКО) сегодня обратился в консульство Израиля для того, чтобы получить официальную информацию является ли он гражданином Израиля», - сказал Ю.БЕРЬГЕЛЬСОН.

Он отметил, что подобные обвинения в адрес Ю.ЛУЦЕНКО возникают не впервые.

«Та история закончилась официальным заявлением министра внутренних дел Израиля о том, что Ю.ЛУЦЕНКО не является гражданином Израиля и тот паспорт является фальшивым», - сказал адвокат.

Ю.БЕРЬГЕЛЬСОН подчеркнул, что подтверждением безосновательности обвинений заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА является то, что двое из трех должностных лиц, которым якобы ГПУ направила запросы в Израиль не занимали свои посты в это время.

По его словам, также законодательство Израиля гласит о том, что любая информация о своих гражданах выдается исключительно на основании решения суда, а ГПУ утверждает, что эта информация была получена просто по запросу.

«Заявления ГПУ являются необъективными, недостоверными и не профессиональными», - убежден адвокат.

Ю.БЕРЬГЕЛЬСОН также сообщил, что рекомендует Ю.ЛУЦЕНКО обратится в суд, чтобы ГПУ опровергла эту информацию.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции экс-начальник Национального центрального бюро Интерпола Кирилл КУЛИКОВ отметил, что официальную информацию от правоохранительных органов Израиля получить достаточно сложно и это требует много времени.

«За все время работы (в Интерполе) информация об их гражданах не поступала», - сообщил он.

Как известно, заместитель генерального прокурора Р.КУЗЬМИН заявил, что ГПУ располагает данными о наличии у Ю.ЛУЦЕНКО гражданства Израиля.