Дальнейшие действия Жовтяка будут зависеть от разговора с Ющенко

Обновленный Верховным судом Украины в должности председателя Киевской областной государственной администрации Евгений ЖОВТЯК считает эмоциональным заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что единственным легитимным губернатором Киевской области является Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Это была первая эмоциональная реакция, возможно, она сейчас переосмысливается», - отметил он.

Е.ЖОВТЯК сказал, что пока еще не имел ни личного, ни по телефону разговоров с Президентом.

Он напомнил, что за год его губернаторства Киевская область по уровню развития поднялась с 8-го на 1-е место.

«Но это оказалось не нужным Президенту», - добавил он.

Отвечая на вопросы журналистов, какими должны быть дальнейшие действия Президента, учитывая решение суда, Е.ЖОВТЯК сказал, что согласно законодательству, после официального обнародования решения суда, у Президента есть15 дней на его исполнение.

После этого, по его словам, начинается процедура принудительного исполнения решения суда.

Он также отметил, что его не интересует непосредственно должность председателя Киевской облгосадминистрации.

«Я понимаю свое возвращение как путь к правовому государству», - добавил он.

Е.ЖОВТЯК отметил, что заинтересован доказать, что ни один властный институт не может освободить ни одно должностное лицо, не имея на то юридических оснований.

На вопрос, не означает ли это, что сразу после восстановления в должности он готов добровольно уйти с нее, Е.ЖОВТЯК ответил, что хочет встретиться с Президентом и обсудить, планирует ли Президент претворять в жизнь свою избирательную программу, в частности, в Киевской области.

По словам Е.ЖОВТЯКА, если ответ будет негативным, то он не собирается оставаться в должности.

Как сообщал УНИАН, Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

13 марта 2007 года Верховный суд Украины принял решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА.

В тот же день Президент назвал “шоу” восстановление Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА.

«Если идти по варианту шоу и продолжать ту логику, которую инициирует Е.ЖОВТЯК, или его окружение в этом вопросе, убежден, что оно не делает чести такому человеку, как ЖОВТЯК», - сказал Президент.

Тогда же пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила журналистам, что единственным губернатором Киевской области, которого признает Президент Украины, является Вера УЛЬЯНЧЕНКО.