Богатырева намекает, что ласковый теленок двух маток сосет

Официальная позиция Украины относительно размещения в странах Восточной Европы американских систем противоракетной обороны должна исходить из национальных интересов государства, а также быть взвешенной и толерантной, убеждена председатель фракции Партии регионов, координатор антикризисной коалиции Раиса БОГАТЫРЁВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Р.БОГАТЫРЁВОЙ, по ее словам, «мы должны четко понять, что не имеем никакого права и возможностей вмешиваться в выяснение отношений между США и Россией”. Тем более, добавила Р.БОГАТЫРЁВА, что обе эти страны являются ключевыми стратегическими партнерами Украины.

“Должны откровенно сознаться, что теперь мы также не имеем достаточно возможностей и ресурсов, чтобы однозначно прийти к мнению той или другой стороны”, - сказала координатор коалиции. В то же время, по ее словам, в этом вопросе Украина должна, в первую очередь, заботиться о собственных национальных интересах – “для того чтобы государство в очередной раз не стало полем боя между двумя гигантами”.

Что же касается позиции Президента по ПРО, то, по мнению Р.БОГАТЫРЁВОЙ, она должна быть не только его собственной, но и отражать интересы всего государства. “И здесь очень важно прислушиваться к мнению украинского народа”, - считает лидер фракции Партии регионов.

Р.БОГАТЫРЁВА также заметила, что из стран «старой Европы» размещение американских систем ПРО официально поддержала пока только одна страна.

«Должны считаться с тем, что из стран так называемой «старой Европы» это поддержала только Великобритания, - подчеркнула она. - И это для нас должно быть знаком - не следует делать поспешных выводов в таком чувствительном для современной геополитики вопросе”.

„С другой стороны, мы имеем две радиолокационные станции в Мукачево и Севастополе, судьба которых не может не повлиять на отработку стратегий позиционирования Украины в современном мире, где набирает обороты дискуссия о продолжении гонки вооружений”, - отметила координатор большинства. По ее мнению, решение должно быть принято обязательно только властным консенсусом. “И, возможно, не стоит сегодня делать какие-либо конкретные заявления или предложения, пока Украина не определится с новой концепцией оборонной доктрины. Нам важно было услышать в Киеве от представителей США, что намерений о размещении на территории Украины систем ПРО или их элементов нет”, - отметила Р.БОГАТЫРЁВА.

По мнению народного депутата, в любом случае принципиальным является то, что “мы слишком глубоко интегрированы в систему глобальной безопасности, чтобы принять поспешное и не взвешенное решение”.