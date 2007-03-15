МИД России попенял СБУ за ”удачные” пассажи в адрес Лужкова

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают, что Служба безопасности Украины все чаще пытается публично вмешиваться в прерогативы структур, ответственных за внешнеполитические связи.

Об этом говорится в комментарии Департамента и печати МИД РФ, размещенном на официальном сайте МИД РФ, в связи с заявлениями пресс-секретаря председателя Службы безопасности Украины относительно высказываний мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА.

"В Москве с искренним недоумением ознакомились с заявлениями пресс-секретаря председателя Службы безопасности Украины на состоявшемся в Киеве 14 марта брифинге относительно высказываний мэра Москвы Ю.ЛУЖКОВА 21 февраля в Севастополе", - говорится в комментарии.

В документе отмечается, что Ю.ЛУЖКОВУ Службой безопасности Украины "(после трехнедельного, под лупой, видимо, изучения имеющихся у СБУ стенограмм) инкриминируются некие высказывания, которые якобы имеют деструктивный характер и препятствуют, мол, реализации украинскими властями своей внешнеполитической линии".

По мнению российского внешнеполитического ведомства, "особо "удался" пресс-службе СБУ "пассаж", что "заявления Лужкова"... противоречат статье 1 Конституции Украины", что с ним собираются провести профилактическую беседу и что мэру Москвы угрожает административная ответственность".

"На самом деле Ю.ЛУЖКОВ во время пребывания в Севастополе в своих выступлениях не говорил ничего, что можно было бы оценить как неуважение к украинскому народу и украинскому государству и уж тем более как вмешательство во внутренние дела Украины", - подчеркивают в МИД РФ.

Более того, в Москве убеждены, что деятельность Лужкова как руководителя одного из регионов Российской Федерации неизменно направлена именно на развитие и укрепление отношений дружбы, плодотворного сотрудничества и добрососедства между Россией и Украиной.

"Пользуясь случаем, хотели бы с сожалением обратить внимание, что в последнее время специальные службы Украины все чаще пытаются публично вмешиваться в прерогативы компетентных структур, ответственных за реализацию внешнеполитических связей", - подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, 14 марта пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, что СБУ считает противоречащими Конституции Украины заявления мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА в Севастополе.

«СБУ тщательным образом изучила заявления Юрия ЛУЖКОВА во время визита в Севастополь и пришла к выводу, что заявления ЛУЖКОВА как официального представителя власти другой страны относительно поощрения действий по препятствованию сотрудничеству Украины с евроатлантическими структурами противоречат ст. 1 Конституции Украины, которой определяется суверенное право страны самостоятельно решать свои внутренние и внешние вопросы без вмешательства в них иностранных государств», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

22 февраля Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинская сторона расценивает высказывания Ю.ЛУЖКОВА в Севастополе как шаг, направленный на нагнетание напряженности в обществе, подрыв добрососедских отношений и стратегического партнерства между Украиной и Россией. В комментарии МИД напоминалось, что 21 февраля в Севастополе мэр Москвы позволил себе публично поставить под сомнение статус Крымского полуострова в составе Украины.

Особую обеспокоенность в МИД вызвали также публичные призывы Ю.ЛУЖКОВА к гражданам Украины принимать участие в массовых акциях, имеющих политический характер, что является прямым вмешательством во внутренние дела иностранного государства. МИД Украины выразил надежду, что такие действия упомянутого должностного лица получат соответствующую оценку со стороны российских властей, о чем будет проинформирована украинская сторона.

23 февраля и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что реакция Украины на высказывание Ю.ЛУЖКОВА во время пребывания в Севастополе будет жесткой.