Ющенко в Дании изучает, как запрячь ветер

Украина и Дания заинтересованы во внедрении альтернативных источников энергии на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО журналистам сегодня в датском городе Орхус в ходе официального визита в Данию.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Данией в энергетической сфере.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что только что посетил научно-исследовательский и испытательный центр компании «Вестас энд Системс», на котором производятся ветровые турбины. Он рассказал, что датские эксперты провели исследование и утверждают, что у нашего государства есть хорошие перспективы использования ветровых электростанций. В частности, на вышеупомянутом предприятий заинтересованы в развитии аналогичного производства ветровых турбин на территории Украины.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, Украину интересует опыт Дании в сфере сельского хозяйства. Он пообещал изучить опыт этой страны по государственной поддержке сельского хозяйства. В.ЮЩЕНКО отметил, что территория Дании по площади в девять раз меньше Украины, а производит 10 млн. тонн зерна. «Это одна из ведущих экономик Европы», - констатировал В.ЮЩЕНКО.

Также, по словам Президента, для Украины уникален датский опыт проведения административной реформы. Он отметил, что 60% бюджета страны остается в регионах – «это прямое следствие успешной административной реформы. Я также буду это изучать, нам нужен такой опыт», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, он отметил ряд других отраслей, в которых государства могут иметь обоюдный интерес.

Глава Украинского государства подчеркнул, что необходимо разработать расписание встреч между представителями центральной и региональной власти двух стран.