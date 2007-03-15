Президент опять пригласил Януковича и Мороза к себе

15:43, 15 марта 2007
Политика
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Балога сравнил большинство с кидалой

Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО приглашает премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА и лидеров парламентских фракций обсудить 19 марта кризисную ситуацию в высшем законодательном органе страны и пути выхода из нее.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента со ссылкой на главу Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ.

В то же время В.БАЛОГА расценивает перенесение голосования в Верховной Раде по кандидатуре Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел как «наглядное свидетельство шулерских методов в деятельности парламентской коалиции».

«Еще вчера лидер Партии регионов, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заверял главу государства и общественность в полной поддержке президентской кандидатуры на руководителя МИД. Еще не стихли пафосные заявления о готовности к пониманию. Однако сегодня коалиция продемонстрировала очередные политические уклонения, в очередной раз показав обществу – любые договоренности с ней не имели и не будут иметь смысла», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Глава Секретариата объяснил, что он предлагал перенести на неделю голосование по В.ОГРЫЗКО в связи с его визитом вместе с Президентом Украины в Королевство Дания, однако после вчерашней встречи главы государства с премьер-министром и председателем Верховной Рады эта просьба была отозвана. В результате В.ОГРЫЗКО в Копенгаген не полетел и прибыл в Верховную Раду. В.БАЛОГА считает, что все заявления со ссылками на желание Секретариата Президента - “это слабая попытка перевести стрелки”.

Он напомнил, что по Конституции именно Президент определяет кандидатуру на должность руководителя МИД.

В.БАЛОГА отметил, что отложенное голосование по кандидатуре В.ОГРЫЗКО следует рассматривать в широком контексте парламентского кризиса.

«Поскольку большинство ведет себя как уличный «кидала», то остро встает вопрос: как и с кем можно договариваться о решениях, необходимых обществу и стране? Стало понятно, что даже заверения от первых лиц из коалиционно-правительственного тандема не имеют силы обязательства», - отметил В.БАЛОГА и добавил, что это создает реальную угрозу полного паралича в работе высших органов власти.

Что касается встречи 19 марта, то, как подчеркнул В.БАЛОГА, «Президент стремится как можно быстрее положить конец позорной серии разрушенных договоренностей, тормозящих принятие важных для Украины решений».

 

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