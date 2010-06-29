Тимошенко теперь будут петь «Хмуриться не надо, Лада»

Исполнитель песни «Трус не играет в хоккей», харьковчанин Вадим МУЛЕРМАН вступил в ряды ВО «Батьківщини».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в Харькове лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мне очень приятно, что в такое время к нам приходят сильные люди. Я думаю, всем нам с давних времен известно имя Вадима МУЛЕРМАНА, известны его прекрасные песни - особенно актуальная сегодня песня «Трус не играет в хоккей» и «Хмурится не надо, Лада». Мне было очень приятно, что сегодня прямо на конференции – он побыл немножко среди нас, немножко послушал, близко к сердцу принял все проблемы Украины - и прямо на конференции передал записку, выразив желание вступить в партию. И прямо сразу на партконференции мы это решение проголосовали и приняли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сегодня принимала участие в 12-й отчетно-избирательной конференции Харьковской областной организации ВО «Батьківщина».