Тимошенко и Балога заигрались в бюрократию

Сегодня, 15 марта, председатель Совета партии “Народный Союз Наша Украина” Виктор БАЛОГА и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подписали третью совместную Директиву о совместных действиях.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, в документе, в частности, речь идет о необходимости принятия заявлений местных партийных организаций и фракций “Нашей Украины” и БЮТ в поддержку совместного заявления объединенной оппозиции, в которой были выдвинуты 17 требований к антикризисной коалиции.

В Директиве идет речь и о необходимости проведения встреч депутатов местных советов от «Нашей Украины» и БЮТ с людьми и о выступлениях депутатов в местных СМИ для того, чтобы разъяснить действия и намерения объединенной оппозиции.

Во время подписания лидеры обсудили ряд организационных мероприятий по выполнению 17 требований объединенной оппозиции.

Ранее В.БАЛОГОЙ и Ю.ТИМОШЕНКО были подписаны две Директивы - Соглашение об объединенной оппозиции и Соглашение между руководителями региональных партийных организаций и фракции блока “Наша Украина” и БЮТ.