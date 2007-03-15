От перестановки мест слагаемых расклад в Киевсовете не меняется

Возвращение депутата Игоря ДОБРУЦКОГО в состав фракции Блока Юлии Тимошенко никак не повлияло на расклад политических сил в Киевсовете. Об этом в интервью журналистам заявила сопредседатель фракции „Блок Леонида Черновецкого” в Киевском городском совете Алла ШЛАПАК.

„В Киевсовете существует конструктивное депутатское большинство, деятельность которого направлена на решение проблем киевлян и на улучшение их благосостояния. Поэтому делать что-то чрезвычайное с возвращения И.ДОБРУЦКОГО в фракцию БЮТ – не стоит”, - отметила она.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, по словам А.ШЛАПАК, „каждый депутат волен выбирать свои политические предпочтения, и если на сегодняшний день И.ДОБРУЦКИЙ осознал, что его место в оппозиции - это его решение». Оно, скорее всего, никак не мотивировано законом об императивном мандате, считает депутат.

Вместе с тем она допустила, что „возвращение этого депутата в фракцию БЮТ сегодня совсем не означает, что завтра он не изменит своих политических взглядов”.

Как сообщал УНИАН, 13 марта фракция БЮТ в Киевсовете тайным голосованием восстановила в своем составе И.ДОБРУЦКОГО, который вышел из фракции в октябре прошлого года.

По словам депутата Киевсовета Александра БРИГИНЦА (БЮТ), принятие этого решения было очень сложным для членов фракции. Но все же большая часть депутатов сошлись в мнении, что переход И.ДОБРУЦКОГО в “промэрское большинство” не был связан с его карьерной или материальной выгодой, а был попыткой достичь самореализации, сказал А.БРИГИНЕЦ.

Вместе с И.ДОБРУЦКИМ и недавно также восстановленным в списках фракции Максимом ШКУРО БЮТ в Киевсовете насчитывает 25 депутатов.

По спискам БЮТ в Киевсовет на выборах в прошлом году был избран 41 депутат.