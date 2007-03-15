Ющенко прибыл с официальным визитом в Данию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с двухдневным официальным визитом в Королевство Дания.

Как передает корреспондент УНИАН, запланировано, что Президент Украины встретится с королевой Дании МАРГЕТЕ Второй.

Также в Копенгагенском дворце Кристианборг глава Украинского государства встретится в формате один на один с премьер-министром Королевства Дания Андресом ФОГ РАСМУССЕНОМ, после чего начнутся переговоры официальных делегаций в расширенном составе.

Во время визита планируется обсудить двусторонние отношения, в частности, политический диалог на высшем уровне, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в рамках международных организаций, сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах.

Также планируется затронуть вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, процессы глобализации, региональное сотрудничество, в первую очередь, в энергетической сфере.

Программой визита предусмотрено, что Президент Украины посетит Фолькетинг (парламент) Королевства Дания, где проведет встречу со спикером парламента Кристианом МАЙДАЛЕМ и выступит перед членами датского общества внешней политики, представителями политических и общественных кругов Королевства Дания, представителями дипломатического корпуса и СМИ.

В городе Орхус В.ЮЩЕНКО посетит научно-исследовательский и испытательный центр компании «Вестам Ринд Систем», музей искусств «Сарос» и примет участие в церемонии подписания «Протокола о намерениях относительно сотрудничества между Львовом и Орхусом».

В Копенгагене глава Украинского государства примет участие в «круглом столе» относительно перспектив и приоритетов украинско-датского торгово-экономического сотрудничества с участием представителей деловых и банковских кругов Украины и Королевства Дания. Также В.ЮЩЕНКО в помещении Конфедерации датской промышленности примет участие в заключительной части бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Украины и Дании.

Во время визита планируется заключить ряд двусторонних соглашений.