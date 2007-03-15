В Донецке на вокзале ограбили народного депутата

Народный депутат от Партии регионов, поэт Борис Белаш подвергся нападению на Донецком железнодорожном вокзале, когда покупал билет на Киев, пишет газета "Факты" .

По словам начальника пресс-службы Управления линейной милиции УМВД Украины на Донецкой железной дороге Марины Калашниковой, внезапно налетевший на народного депутата грабитель выхватил у него мобильный телефон «Нокиа» и кошелек с небольшой суммой денег. Общий ущерб от кражи составил примерно 1000 гривен.

Б. Белаш сразу обратился в дежурную часть милиции, сообщив приметы грабителя, и уже через десять минут вор был задержан: 30-летнего жителя города Горняк Селидовского района Донецкой области взяли с поличным в парфюмерном магазине «Белая ворона» на привокзальной площади.

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