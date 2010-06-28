Путин: у объединения авиапромов Украины и РФ нет альтернативы

13:04, 28 июня 2010
Политика
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Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявляет о безальтернативности объединению авиационных промышленностей Украины и России на рыночной основе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам переговоров с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Единственный вопрос, который мы должны для себя определить, - если мы будем объединять наши авиастроительные комплексы, то, разумеется, мы можем это сделать только на рыночной основе», - подчеркнул В.ПУТИН.

По его словам, это означает, для объединения необходимо провести независимую экспертизу состояния наших авиастроительных комплексов и их стоимости, и на этой базе затем принять решение, в каком объеме и в каком сегменте целиком либо частями проводить объединение.

«По моему глубокому убеждению, альтернативы этому объединению нет. И это хорошо известно экспертам», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он также добавил, что в условиях глобализации на мировых рынках нет места малым предприятиям.

«На мировом рынке хозяйничают крупные и даже суперкрупные объединения, такие как «Боинг» и «Аэрбас», - сказал В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что если Украина и РФ не объединит свои авиапромы, то не смогут конкурировать с мировыми лидерами.

Кроме того, В.ПУТИН отметил продвижение в сотрудничестве между Украиной и РФ в сфере освоения космоса.

«У нас есть хороший совместный опыт работы и хорошие планы, и по пускам, и по разработке космических аппаратов, тоже есть и для авиации», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, Украина и РФ планируют создать совместное предприятие "ОАК-Антонов" на паритетной основе.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) было создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» в июле 2009 года и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано на ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

Объединенная авиастроительная корпорация создана в соответствии с указом президента РФ от 20 февраля 2006 года. В корпорацию входят компания "Сухой", корпорация "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Гагарина, "ОАК - Транспортные самолеты", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение имени Чкалова, ОАО "Туполев", ОАО "Ильюшин Финанс Ко.", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ТАВИА", ОАО "Казанское авиационное производственное объединение.

 

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