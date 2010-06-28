Азаров и Путин сели за стол переговоров
11:37, 28 июня 2010Политика
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С украинской стороны - еще два министра
В Ново-Огарево начались переговоры премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, с украинской стороны в переговорах также принимают участие министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК и заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.
С российской стороны в переговорах принимают участие заместитель председателя правительства РФ Игорь СЕЧИН, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий УШАКОВ и начальник юридического департамента ОАО «Газпром» Николай ДУБИК.
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