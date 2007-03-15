Турчинов: Мороз и Янукович втирались в доверие к Президенту

Заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ сомневается в реальности реализаций новых договоренностей между Президентом Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам, комментируя договоренность о возвращении к контролю над реализацией положений Универсала национального единства и о создании единой рабочей комиссии по вопросам совершенствования системы власти и норм Конституции, которая была достигнута 14 марта во время встречи руководителей государства.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что «МОРОЗ и ЯНУКОВИЧ попытались втереться в доверие к Президенту».

Кроме того, по его словам, они сделали все, чтобы заверить главу государства в своем намерении выполнить нормы Универсала. «Однако тема Универсала-2 не имеет никакого политического подтекста», - сказал А.ТУРЧИНОВ. Он подчеркнул, что свидетельством нежелания антикризисной коалиции и правительства выполнять вчерашние договоренности является отказ рассматривать сегодня вопрос о назначении Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

Отвечая на вопрос, будет ли делегировать БЮТ своих представителей в комиссию по конституционной реформе, о создании которой вчера договорились Президент, премьер и председатель ВР, А.ТУРЧИНОВ напомнил, что создание такой комиссии было инициативой именно оппозиционных сил. «Это была реализация одного из наших условий», - сказал народный депутат. При этом он добавил, что главное не то, какое содержание документов наработает эта комиссия.

В то же время он отметил, что без проведения референдума и определения принципов устройства государства невозможно разрабатывать новую редакцию Конституции. «Потому что каждый будет рисовать свой проект» - сказал А.ТУРЧИНОВ.