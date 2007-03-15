Оппозиция вернулась в сессионный зал

Фракции БЮТ и “Наша Украина” решили принять участие в обсуждении в Верховной Раде вопросов о назначении Владимира ОГРЫЗКО министром иностранных дел и об изменениях в бюджет-2007.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ сообщил журналистам, что депутаты БЮТ приняли решение не регистрироваться сегодня в сессионном зале, но они будут принимать участие в пленарном заседании во время обсуждения вопроса о назначении В.ОГРЫЗКО и изменениях в госбюджет. При этом, по его словам, фракция будет поддерживать В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

О своей поддержке кандидатуры В.ОГРЫЗКО заявила и фракция «Наша Украина». В частности, как отметил член фракции «Наша Украина» Анатолий МАТВИЕНКО, во время заседания фракции было принято решение зарегистрироваться в сессионном зале, но принимать участие только в рассмотрении вопросов об изменениях в госбюджет и назначении министра иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня собирается рассмотреть вопросы о назначении нового министра иностранных дел, а также об изменениях в госбюджет-2007 в части увеличения уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

13 марта фракции БЮТ и “Наша Украина” приняли решение не принимать участия в пленарных заседаниях ВР, пока коалиция не выполнит 17 требований оппозиции.