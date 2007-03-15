Сегодня Верховная Рада рассмотрит Огрызко

Верховная Рада Украины планирует рассмотреть сегодня вопрос о назначении Владимира ОГРЫЗКО министром иностранных дел Украины.

Как сообщил в интервью УНИАН заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ, в данное время происходит заседание фракции, где будет принято решение, будут ли поддерживать члены фракции эту кандидатуру.

Кроме того, сейчас по этому вопросу также проводит свое заседание фракция Социалистической партии Украины.

Также сегодня парламент на вечернем заседании планирует рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». В повестке дня есть три соответствующих законопроекта: Президента, правительства и народного депутата Николая СИВУЛЬСКОГО (фракция БЮТ).